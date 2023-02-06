محافظ القاهرة يفتتح 4 منافذ جديدة لـ«أهلًا رمضان» بالمعصرة والتبين

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وتضم المنافذ الأربعة كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق.
وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وحرص "عبدالعال" خلال الجولة على لقاء عدد من المواطنين للتعرف على مدى رضاهم عن أسعار السلع المطروحة بالمنافذ، حيث أكد المواطنون، أن الأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تصل لـ30%.
وتلقى منافذ "أهلًا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.
وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع فى أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.
رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور لواء عبدالنعيم حامد، مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة.
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