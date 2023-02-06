زلزال اليوم.. «الخارجية» تتابع أوضاع المصريين فى تركيا وسوريا

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع القنصلى بالوزارة يجرى اتصالات على مدار الساعة مع سفارتى جمهورية مصر العربية بكل من أنقرة ودمشق، للوقوف على أوضاع المصريين عقب الزلزال المدمر الذى أصاب البلدين.





وأوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن سفارتى مصر فى أنقرة ودمشق تتابع التواصل مع وزارتى خارجية البلدين والسلطات المحلية، للاطمئنان على أوضاع المصريين فى البلدين. ولفت إلى أنه تم تخصيص أرقام الهواتف التالية للإبلاغ عن أية حالات إصابة أو طلب المساعدة:

السفارة فى أنقرة 00905497695566، السفارة فى دمشق 00963112144886 - 00963112144885.

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