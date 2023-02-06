قمحة: «شفرة المرشد» لمحمود بسيونى يفضح محاولة إعادة تأسيس هيكل جديد للإخوان

جدة - نرمين السيد - جاءت التصريحات خلال ندوة مناقشة كتاب "شفرة المرشد" للكاتب الصحفى محمود بسيونى رئيس التحرير التنفيذى لموقع دوت الخليج، بمشاركة أحمد الخطيب، رئيس تحرير الوطن، وماهر فرغلى، خبير دراسات التنظيمات الإرهابية، والدكتور نور الشيخ خبير الدراسات والبحوث الأمنية، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

وبين أن التنظيم تأسس من شخص لا ينتمى إلى الأرض المصرية، فجذروه مغربية "يهودى الديانة كأصل العائلة"، ويعرف بـ"الساعاتى" أو "حسن البنا".

وأشار إلى أن التنظيم أطلق من الإسماعيلية، وأسسه إلى جانب "الساعاتى" 11 شخصا، ولم يكن أحد يظن أنه سيكون لهم تأثير، لكن ساعدها فى ذلك المخابرات الأجنبية.

وشدد ناجى قمحة، على أن جماعة الإخوان هى العباءة التى خرجت من تحتها التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة لا تستحق أن يسيطر عليها هذا الفكر.

وأوضح أنه من الخطأ أن يعتقد البعض بأن تنظيم الإخوان قد انتهى، بل خطره لا زال قائما، كما يعمل وفق أجندات خارجية.

وشدد قمحة، على أن كتاب "شفرة المرشد" يفضح المحاولات الجديدة لتأسيس هيكل جيد لجماعة الإخوان الإرهابية، فى إطار جديد يعمل من خلاله التنظيم، بعد أن قال المصريين كلمتهم فى 30 يونيو.