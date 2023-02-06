الكاتب الصحفى محمود بسيونى: مصر قطعت أشواطًا كبيرة فى ملف حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس التحرير التنفيذ لـ موقع دوت الخليج، إن أى دولة فى العالم فيها انتهاك لحقوق الإنسان، لكن فى النهاية القانون يأخذ مجراه، مشيدا بالتقدم الكبير الذى شهدته مصر فى هذا الملف خلال السنوات الماضية.





جاءت التصريحات خلال ندوة مناقشة كتاب "شفرة المرشد" لـ محمود بسيونى رئيس التحرير التنفيذى لموقع دوت الخليج، بمشاركة أحمد الخطيب، رئيس تحرير الوطن، وماهر فرغلى، خبير دراسات التنظيمات الإرهابية، والدكتور نور الشيخ خبير الدراسات والبحوث الأمنية، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

وأوضح بسيونى، أنه خلال كتابة "شفرة المرشد" وضع الصورة كاملة أمام القارئ، وترك له القرار فى الوصول إلى المعلومة، مردفا: "وضعت الوقائع بجوار بعضها، وتركت القارئ يفهم".

وشدد على أن من يريد أن يتحدث عن حقوق الإنسان، يجب أن يشتبك مع القضايا كافة، لا قضية بعينها مثلما تفعل بعض المنظمات، متابعا: "كيف لشخص فاقد للإنسانية أن يدافع عن حقوق الإنسان، هذا بكل تأكيد يدل على أنه مغرض".

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