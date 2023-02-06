محمود بسيونى: تنظيم الإخوان جزء من لعبة دولية كبيرة.. وخطره ما زال قائما

جدة - نرمين السيد - وأشار بسيونى، إلى أن الخطر انحصر قليلا فى الوقت الحالى بسبب الإنجاز الكبير الذى حققته الدولة، لكن التنظيم بشبكاته لا بد من مواجهته طوال الوقت.

وشدد على أن تنظيم الإخوان لا زال يستخدم من قبل أجهزة معينة، ودول، وتنظيمات بهدف استكمال دوره التخريبى ليس فى المنطقة فقط، بل والعالم.

جاءت تصريحات بسيونى، خلال ندوة مناقشة كتابه "شفرة المرشد"، بمشاركة أحمد الخطيب، رئيس تحرير الوطن، وماهر فرغلى، خبير دراسات التنظيمات الإرهابية، والدكتور نور الشيخ خبير الدراسات والبحوث الأمنية، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب.