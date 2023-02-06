جدة - نرمين السيد - وأشار بسيونى، إلى أن الخطر انحصر قليلا فى الوقت الحالى بسبب الإنجاز الكبير الذى حققته الدولة، لكن التنظيم بشبكاته لا بد من مواجهته طوال الوقت.
وشدد على أن تنظيم الإخوان لا زال يستخدم من قبل أجهزة معينة، ودول، وتنظيمات بهدف استكمال دوره التخريبى ليس فى المنطقة فقط، بل والعالم.
جاءت تصريحات بسيونى، خلال ندوة مناقشة كتابه "شفرة المرشد"، بمشاركة أحمد الخطيب، رئيس تحرير الوطن، وماهر فرغلى، خبير دراسات التنظيمات الإرهابية، والدكتور نور الشيخ خبير الدراسات والبحوث الأمنية، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود بسيونى: تنظيم الإخوان جزء من لعبة دولية كبيرة.. وخطره ما زال قائما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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