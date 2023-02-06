محافظ بورسعيد: الدولة تولى اهتماما بتطوير التعليم

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك فى إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا إلى أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة فى مجال تطوير التعليم على كافة المستويات وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسى للطلاب فى المدارس يسهم فى إثراء العملية التعليمية.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، وفد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن زيارة الوفد لمحافظة بورسعيد للتعرف على التجربة الرائدة للمحافظة فى تطوير العملية التعليمية.

وأشار المحافظ - خلال اللقاء - إلى أنه كان حريص منذ توليه منصب المحافظ على متابعة العملية التعليمية والنهوض بها، لما تمثله من أهمية بالغة فى التأثير على المجتمع وإعداد أجيال قادرين على قيادة المستقبل، مؤكدا أن ما تشهده المنظومة التعليمية حاليا من تطور غير مسبوق يأتى نتيجة لتوجيهات ودعم رئيس الجمهورية واهتمامه بتطوير المنظومة التعليمية.

وحول سؤاله عن تجربة المحافظة فى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، أكد الغضبان أن الهدف الرئيسى من مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية هى عودة الدور الرائد للمدرسة والمعلم فى التربية والتعليم، مشيرا إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات صارمة فى هذا الملف لمنع انتشار مراكز الدروس الخصوصية، ومنع استغلال الطلاب وأولياء الأمور من قبل تجار العلم فضلا عن التوعية المستمرة للطلاب وأولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية.

ووجه محافظ بورسعيد رسالة بضرورة الوعى بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة فى تطوير العملية التعليمية، ودعم جهود الدولة المصرية فى تطوير التعليم من أجل مستقبل أفضل لأبناءنا.