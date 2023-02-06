مدبولى: مصر تسعى لتصبح مركزا إقليميا وعالميا لمشروعات الهيدروجين الأخضر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا بشأن متابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.





واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتنويه إلى تنامى أهمية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال هذه المرحلة باعتباره مصدرا واعدا للطاقة فى المستقبل القريب، ويأتى ذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لامتلاك القدرات فى مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمى فى هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية، ولإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك من خلال إشراك القطاعات المختلفة بالدولة. وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الاستراتيجية تستهدف التوسع فى استثمارات إنتاج الهيدروجين الأخضر، حتى تصبح مصر مركزا إقليميا وعالميا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لا سيما فى ضوء قدرة الدولة على إنتاج الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة فى العالم، بما يمكنها من الاستفادة من قدرتها التنافسية والنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية. وقد شهد الاجتماع استعراض أهم المستجدات المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين، حيث تم التنويه إلى تسلم المسودة النهائية من الاستشارى المسؤول، ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات بين وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، لمراجعتها تمهيدا لإعلانها فى غضون شهر من الآن.

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