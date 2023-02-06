الرئيس السيسي يعزى شعبي سوريا وتركيا فى ضحايا الزلزال: مستعدون لتقديم المساعدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 03:30 مساءً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تعازيه للشعبين السوري والتركي فى ضحايا الزلزال الذى ضرب مناطق بالدولتين وخلف ضحايا عديدة، قائلا: "أُعرب عن خالص التعازي لشعبي سوريا وتركيا ولأسر الضحايا هذا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكرواتي، بقصر الاتحادية: "أؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي واستعدادنا لتقديم المساعدة لمواجهة آثار ذلك الزلزال.. خالص العزاء والتضامن وتمنياتنا من الله سرعة شفاء المصابين".