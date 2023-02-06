أخبار مصرية

الرئيس السيسي يعزى شعبى سوريا وتركيا فى ضحايا الزلزال: مستعدون لتقديم المساعدة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 03:29 مساءً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تعازيه للشعبين السوري والتركي فى ضحايا الزلزال الذى ضرب مناطق بالدولتين وخلف ضحايا عديدة، قائلا: "أُعرب عن خالص التعازي لشعبي سوريا وتركيا ولأسر الضحايا هذا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكرواتي، بقصر الاتحادية: "أؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي واستعدادنا لتقديم المساعدة لمواجهة آثار ذلك الزلزال.. خالص العزاء والتضامن وتمنياتنا من الله سرعة شفاء المصابين".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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