أخبار مصرية

السيسي: زيارة رئيس كرواتيا تساهم فى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 03:29 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الكرواتي، قائلا: "أود أن أرحب بالرئيس الكرواتي في زيارته الأولي لمصر والتي ستساهم بلا شك في الارتقاء بأفاق العلاقات إلى مستوي أرحب وأكثر تميزا، اخذا في الاعتبار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي شهدت تاريخيا استضافة مصر حوالي 30 ألفا من اللاجئين الكرواتيين في مخيم الشاطئ أثناء الحرب العالمية الثانية".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش بقصر الاتحادية: "يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة إلى جمهورية كرواتيا رئيسا وحكومة وشعبا على الانضمام مؤخرا إلى منطقتي الشينجن واليورو اعتبارا من الأول من يناير 2023.. الأمر الذي يأتي تتويجا لمسيرة كرواتيا والاندماج داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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