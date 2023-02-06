التنمية المحلية: زراعة 4 ملايين و 347 ألف شجرة حتى الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 03:29 مساءً - فى ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة...انتهت وزارة التنمية المحلية من توريد مليون و 647 ألف شجرة ل 10 محافظات ، و ذلك فى إطار بروتوكولى التعاون الموقع بين الوزارة و وزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة لجميع محافظات الجمهورية ، بتكلفة 129 مليون جنيه ، كما قامت المحافظات ال27 بزراعة 2,7 مليون شجرة ، ليصبح اجمالى عدد الأشجار التى تم زراعتها أكثر من 4 ملايين و 347 ألف شجرة من المستهدف زراعته و يبلغ 7,7 مليون شجرة خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى آخر يونيو القادم.

جاء ذلك خلال التقرير الذى تلقاه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن متابعة الأشجار المخطط زراعتها في إطار المبادرة الرئاسية فى خطة العام المالى الحالى.

و أشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم توريد مليون و 470 ألف شجرة حتى الآن من خلال وزارة الإنتاج الحربى ل 7 محافظات ، منها 500 ألف شجرة لمحافظة القاهرة ، و 315 ألف شجرة لمحافظة الجيزة ، و 70 ألف شجرة لمحافظة جنوب سيناء ، و 170 ألف شجرة لكل من محافظتى سوهاج وقنا ، و 125 ألف شجرة لمحافظة أسوان ، و 120 ألف شجرة لمحافظة الأقصر ، فيما وردت وزارة الزراعة 177 ألفا و 160 شجرة ل 3 محافظات ، حيث تم توريد 19 ألفا و 460 شجرة لمحافظة القليوبية ، و 85 ألفا و 650 شجرة لمحافظة الغربية ، و 72 ألفا و 50 شجرة للفيوم .

و كشف وزير التنمية المحلية ، أن إجمالى ما قامت المحافظات بزراعته فى اطار المبادرة الرئاسية خلال العام المالى الحالى بلغ 2,7 مليون شجرة ، حيث تم زراعة مليون و 80 ألف شجرة بمحافظة القاهرة ، و 234 ألف شجرة بمحافظة سوهاج ، و270 ألف شجرة بمحافظة الجيزة ، و 93,6 ألف بالشرقية ، و90 ألف بكل من محافظتي الدقهلية والوادي الجديد ، و 72 ألف بالاسماعيلية ، و 63 ألف بأسوان ، و61,2 ألف شجرة بالغربية ، و54 ألفا بكل من محافظتي البحيرة وبني سويف ، و45 ألفا بكل من محافظات الاسكندرية والمنوفية والمنيا وقنا ، و 36 ألف شجرة بكل من محافظات كفر الشيخ ودمياط وجنوب سيناء والسويس وأسيوط، و34,2 ألفا بالقليوبية، و27 ألف شجرة بالفيوم ، و23,4 ألفا بكل من محافظات مطروح وشمال سيناء وبورسعيد والبحر الأحمر والأقصر.

و أوضح اللواء آمنة أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات ، اعتباراً من العام المالى الحالى ، 2022 / 2023 ، لافتا الى أن الوزارة تساهم فى المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة ، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، زراعة 20 مليون شجرة ، وفقاً للأعداد المقررة لكل منها ، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعا فى المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان ، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج ، لافتاً إلي أنه يتم إعداد تقارير دورية عن الإجراءات التي تقوم بها المحافظات، وتتضمن المساحات الخضراء التي تم زراعتها، وعدد ونوعية الأشجار بها، والحدائق المركزية الحالية بنطاق كل محافظة، والمواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية.

و لفت الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تستكمل خلال الأيام القادمة باقى أعداد الأشجار المستهدفة لعدد 13 محافظة ، حتى تستكمل الإعداد المستهدف توريدها إلى المحافظات ، و تبلغ 3,7 مليون شجرة ، كما تستكمل وزارة الزراعة توريد باقى الأشجار المستهدف توريدها ل7 محافظات ، و تبلغ 1,3 مليون شجرة ، موضحا أنه يتم توريد عشرين صنف من شتلات الأشجار بما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة ، و تتضمن أشجار الكافور وكازوارينا ، وكونوكاربس ، وبرتقال ، وجوافة ، وزيتون وبالونيا ، وحور ابيض ، وماهوجي ، وليمون ، ورمان ، و غيرها من الأصناف .

و أضاف وزير التنمية المحلية ، أن العمل بدأ فى مبادرة "100 مليون شجرة" بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة ، وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية ، وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء ، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري ، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ،وزيادة الرقعة الخضراء ، وتوفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة ، مشيرا إلى ضرورة الترويج لمبادرة 100مليون شجرة ، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها ، والعائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات ، وفرص العمل المتاحة لأبناء المحافظات من خلال المبادرة الرئاسية.