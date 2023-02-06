سكرتير المجمع المقدس يرسم كاهنين جديدين للخدمة بالمعادى

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا دانيال، مطران المعادى والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهى، فى كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة زهراء المعادى، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.





ورسم عقب صلاة الصلح الشماس أنطونيوس كاهنًا جديدًا للخدمة بالكنيسة ذاتها باسم القس أنطونيوس، والشماس دوماديوس كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بالمعادى باسم القس دوماديوس. كان الكاهنان الجديدان قد نالا درجة دياكون شماس كامل بيد الأنبا دانيال، خلال القداس الإلهى الذى تولى خدمته، أمس الأول، فى كنيسة السيدة العذراء بالمعادى.

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