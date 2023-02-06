قرينة الرئيس ترحب بالسيدة الأولى لجمهورية كرواتيا (صور)

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جدة - نرمين السيد - وأضافت فى تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لقد كان لقاؤنا حافلا بالمناقشات العميقة والثرية حول ملفات الحماية الاجتماعية التى تتبناها الدولة المصرية فى التعليم والتوعية لتنظيم النسل والحد من الزواج المبكر، إلى جانب الجهود فى مجال الصحة العامة والقضاء على فيروس سى والأمراض المستوطنة".
وأكملت: "كما تناول حديثنا اهتمام القيادة السياسية بذوى الهمم والتمكين السياسى للمرأة فضلا عن مبادرات العمل التطوعى التى تحمل على عاتقها مسؤولية الاهتمام بالتعليم والتوعية وتنمية القرى فى جميع المحافظات والتى من أبرزها مبادرة "حياة كريمة" ودورها الفعال فى تغيير الحياة فى جميع أنحاء مصر".
واختتمت: "إننى أجدد الترحيب بالسيدة سانيا ضيفة غالية وعزيزة فى مصر".
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