السيسى ونظيره الكرواتى يبحثان تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين (صور)

جدة - نرمين السيد - ‎استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية، زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.





‎وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، اتسمت بالتفاهم والتقارب فى وجهات النظر.

وأعرب الرئيسان عن التقدير المتبادل للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وكرواتيا، والتى تجسدت فى العديد من المواقف من بينها استضافة مصر آلاف اللاجئين بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية، مع تأكيد أن زيارة الرئيس الكرواتى إلى مصر تعكس الأهمية التى يوليها الطرفان لتلك العلاقات، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا، خاصة فى ظل ما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلا عن الدور الهام لكرواتيا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى.

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وتناول الرئيسان سبل المضى قدما فى تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يساهم فى تحقيق مصالح الشعبين المصرى والكرواتى، وتم التوافق على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، بهدف تعميق التعاون على جميع الأصعدة، خصوصا ما يتعلق بتعزيز التعاون السياحى فى ضوء تجربة كرواتيا المتميزة فى هذا الصدد، وكذا العلاقات الاستثمارية بين البلدين، لتعزيز مواجهة التحديات التى تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعظيم الاستفادة مما تتيحه المشروعات التنموية الحالية فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن تعظيم حجم التبادل التجارى، والتعاون لتعزيز أمن الطاقة فى كل من منطقة حوض البحر المتوسط والقارة الأوروبية.

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وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد أيضا استعراضا لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر فى مواجهة ظاهرتى الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتى تعد محل إشادة وتقدير من كافة الأطراف الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبى.

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كما تطرقت المباحثات إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتم التوافق بشأن أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولى لتهدئة الأوضاع واحتواء التوترات الأخيرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، فضلا عن تأكيد الموقف المصرى بشأن تسوية القضية من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية.

‎وتناولت المباحثات أيضا الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد الرئيس الرئيس دعم مصر لتغليب الحوار وتفعيل كل السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمى للنزاع.