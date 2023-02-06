كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الكرواتى

جدة - نرمين السيد - وجاءت كلمة الرئيس السيسى كما يلى:

فى البداية اسمحوا لى أن أعرب عن خالص التعازى لشعبى سوريا وتركيا.. ولأسر ضحايا هذا الزلزال المُدمر الذى ضرب منطقة شرق المتوسط.. وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعبين السورى والتركى، واستعدادنا لتقديم كل أوجه المساعدة لهما لمواجهة آثار ذلك الزلزال.

خالص العزاء والتضامن، وتمنياتنا من الله سرعة شفاء المصابين.

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا،

السيدات والسادة الحضور،

أود بداية، أن أرحب بفخامة الرئيس الكرواتى زوران ميلانوفيتش، فى زيارته الأولى إلى مصر والتى ستساهم بلا شك، فى الارتقاء بآفاق العلاقات إلى مستوى أرحب وأكثر تميزًا أخذًا فى الاعتبار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والتى شهدت تاريخيًا استضافة مصر حوالى 30 ألف لاجئ كرواتى، بمخيم الشط، أثناء الحرب العالمية الثانية.

كما يطيب لى، أن أتوجه بالتهنئة لجمهورية كرواتيا، رئيسًا وحكومةً وشعبًا على انضمامها مؤخرًا، لمنطقتى "الشنجن" و"اليورو"، اعتبارًا من الأول من يناير 2023 الأمر الذى يأتى تتويجًا لمسيرة كرواتيا ونجاحاتها، على صعيد الاندماج داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى.

السيدات والسادة،

لقد شهدت المباحثات، الإعراب عن التقدير للجانب الكرواتى فى ضوء مواقفه السياسية الداعمة، لقضايا محورية بالنسبة لمصر يأتى فى مقدمتها ملف "سد النهضة" فضلًا عن الإشادة بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر بالمحافل الدولية، خاصة داخل الاتحاد الأوروبى إلى جانب التوافق، حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكدنا كذلك خلال المباحثات، أهمية العمل على النهوض بالتعاون الاقتصادى، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الذى لا يتناسب حاليًا مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين والتى نتطلع لتطويرها، خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبى الأمر الذى يمكن معه المساهمة فى زيادة حجم التبادل التجارى من جانب وتعزيز أمن الطاقة فى منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر.

وتم كذلك خلال اللقاء مع فخامة الرئيس، التنويه إلى التقدم الملحوظ الذى أحرزته مصر، فى مجال إنتاج الطاقة ومواردها سواء كان ذلك من خلال اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط، وإنشاء منظمة "منتدى غاز شرق المتوسط" ومقرها فى مصر أو سعيها الجاد حاليًا، لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية فى "بنبان" بأسـوان وكذا نشاطها فى مجال طاقة الرياح، وإنشاء محطات عملاقة ببعض المناطق، ومن بينها منطقة "جبل الزيت" كما تم بحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة، وتشجيع الشركات الكرواتية على العمل والاستثمار فى مصر، فى هذا المجال.

وفى سياق متصل، تم أيضًا عرض مجمل جهود الدولة المصرية فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وإصدار رخصة الاستثمار الذهبية، وفى هذا الإطار، تمت دعوة الجانب الكرواتى، إلى إنشاء مناطق صناعية فى مصر للاستفادة مما تتمتع به من اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والإفريقية بما يسهل نفاذ المنتجات الكرواتية إلى أسواق هذه الدول بميزة تنافسية.

كما تطرقت مباحثاتنا أيضًا، إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك سواء على صعيد منطقة الشرق الأوسط، لاسيما القضية الفلسطينية والأوضاع فى ليبيا، كما تم التباحث فى عدد من قضايا منطقة شرق وجنوب أوروبا، مع التركيز على الأزمات الدولية الراهنة، وكذا ملف الهجرة غير الشرعية حيث تم استعراض الجهود المصرية ذات الصلة، مع التنويه إلى أهمية تكثيف التعاون بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبى المعنية، لدعم الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد.

مرة أخرى، أرحب بالرئيس زوران ميلانوفيتش في زيارته إلى مصر متمنيًا لفخامته، زيارة ناجحة وموفقة، وإقامة سعيدة على أرض مصر، ومقاصدها السياحية المتميزة.

وشكرًا لكم.