مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء مجمع إنتاج «الصودا آش»

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها.





وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل على المضى قدما فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى، الذى يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة البدء فى إنتاج مادة "الصودا آش" نظرًا لأهميتها البالغة فى المجال الصناعى، كما يعد المشروع أحد محاور المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، سعيا لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وخلال اللقاء، أشار وزير البترول إلى أن الدولة تستهدف من تنفيذ هذا المشروع المهم، الذى سيتم تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة، إنتاج مادة كربونات الصوديوم لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة، مما يوفر استيرادها من الخارج.

وقال المهندس طارق الملا: "يأتى تنفيذ هذا المشروع كذلك فى إطار مشروعات وزارة البترول لزيادة القيمة المضافة، مؤكدا أن قطاع البترول يُولى أهمية كبيرة لمشروعات تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وإضافة حلقات تصنيع تزيد من قدرة صناعة البتروكيماويات الحيوية على تعظيم العوائد على الاقتصاد الوطني ودعم توطين الصناعة المصرية، ومن هذه الحلقات صناعة منتجات "الصودا آش".

وحول مستجدات المشروع، أوضح الوزير أنه تم توقيع اتفاق المساهمين وتأسيس شركة المشروع وهى ( المصرية للصودا آش)؛ حيث قامت شركة "ابدأ" بإطلاق شركة "المصرية للصودا آش"، بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى ممثلا فى شركة صودا للصناعات الكيماوية، وبالتعاون مع وزارة البترول متمثلة فى القابضة للبتروكيماويات، ووزارة قطاع الأعمال، والهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل التوسع فى الصناعات المختلفة المرتبطة بمادة الصودا آش، كصناعة الزجاج، والنسيج، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة الصابون والمنظفات، والمواد الكيميائية، وغيرها من الصناعات الأخرى المختلفة.

وقال الوزير إن دخول القطاع الخاص ضمن التحالف القائم على تنفيذ المشروع يؤكد انفتاح الحكومة على زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص ضمن المشروعات التى تهتم بها فى إطار مشروعات من شأنها دعم ركائز الاقتصاد المصرى.

وفى الوقت نفسه، نوّه وزير البترول إلى أنه تم انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة "المصرية للصودا آش"، المسئولة عن المشروع، فى أواخر يناير الماضى، وجار حاليا التنسيق مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ من أجل الحصول الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للمشروع فى هذا الشأن.