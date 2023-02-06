السيسى: زيارة رئيس كرواتيا تساهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن زيارة رئيس كرواتيا تساهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات الثنائية تاريخية، لافتا إلى استضافة مصر 30 ألفًا من اللاجئين الكروات خلال اندلاع الحرب العالمية الثانية.





وأضاف السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكرواتى زوران ميلانوفيتش، أن المباحثات شهدت الإعراب عن التقدير لمساندة كرواتيا فى المواقف السياسية الداعمة لقضايا محورية بالنسبة لمصر فى المحافل الدولية وخصوصا أزمة سد النهضة. وأشار إلى أنه تم خلال المباحثات عرض مجمل جهود مصر لجذب الاستثمارات الأوروبية المباشرة. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، نظيره الكرواتى زوران ميلانوفيتش، بقصر الاتحادية. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، واستعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.

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