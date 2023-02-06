”القومية لرصد الزلازل”: هزة أرضية ثانية بقوة 7.7ريختر على بعد 691 كيلو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 02:42 مساءً - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الساعة ال 12 و24 دقيقة و49 ثانية ظهر اليوم /الاثنين / بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة هزة أرضية بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر على بعد 691 كيلو مترا شمال مدينة رفح والتي شعر بها المواطنون (نفس موقع زلزال تركيا الذي وقع فجر اليوم ) .

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد ،في بيان اليوم / الاثنين / أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

وأشار إلى أن الهزة وقعت على خط العرض 38.14 درجة شمالا ، وخط الطول 37.21 درجة شرقا وعلى عمق 10 كم .

وأوضح انه من المتوقع أن يكون هناك توابع للزلزال، لكن قوتها ستكون أقل كثيرا من الزلزال الرئيسى، وقد لا يشعر بها أي من المواطنين.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد سجلت الساعة الثالثة و17 دقيقة و 38 ثانية صباح اليوم هزة أرضية بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر على بعد691 كيلومترا شمال مدينة رفح، وعمقه بلغ 30ر18 كم.