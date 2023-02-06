”حياة كريمة”على أرض الواقع ..وزير القوى العاملة يتفقد وحدة التدريب المتنقلة بالغردقة..وشهادات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 02:42 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الاثنين عن تفقد الوزير حسن شحاتة لوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة، والمختصة بمهن الخياطة والتفصيل والسباكة و الكهرباء،وذلك في اليوم الثالث على التوالي من جولاته داخل محافظة البحر الأحمر ، والتي شارك فيها على مدار الأيام الثلاثة،في مؤتمر عمالي عربي،ولقاءات وملتقيات عن السلامة والصحة المهنية ،وفرص عمل للشباب منهم" ذوي همم"،وتسليم ماكينات خياطة لفتيات تفوقن في الدورات التدريبية التي تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتشجيعهم على إقامة فرص عمل ،وكذلك وثائق تأمين لعمالة غير منتظمة،وزيارة معرض "صنع في البحر الأحمر"..،حيث اكد الوزير شحاتة على أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل واضحة وصريحة ومحل تنفيذ ..

وبحسب بيان صحفي فإن زيارة الوزير شحاتة اليوم لعربة التدريب المتنقلة بالغردقة، ويرافقه اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء المحافظ عمرو حنفي،ووفد من قيادات "الوزارة والمديرية"،تأتي استكمالا وتأكيدا لسياسات "القوى العاملة"المتجهة نحو الدخول في ملف التدريب المهني للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والبالغ عددها 75 مركزا منتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"،ومبادرة "مهنتك مستقبلك"،كما تؤكد على تطبيق حزمة الرعاية والحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين على أرض الواقع،لتوفير فرص عمل حقيقة ،واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،وضخ عمالة مدربة في العشرات من المنشآت الموجودة بتلك المحافظة التي يعمل بها 63 الف و621 عاملا ،في 435 منشأة،وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

واضاف البيان ان الوزير شحاتة سلم المتدربات شهادات تقدير ، خلال تفقده "العربة المتنقلة"التابعة للوزارة ،واستمع اليهن ،وخلال حديثهن مع الوزير أكدن على تقديرهن وشكرهن للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايتها للمرأة وتمكينها اقتصادية وتأهيلها لسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية لها ،ووجه الوزير شحاتة ، مدير المديرية السيد هارون عبدالعزيز بسرعة توفير فرص عمل للمتدربات ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة من خلال الآليات التي توفرها الدولة لذلك ،خاصة داخل المحافظة ..