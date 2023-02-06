وزير القوى العاملة يختتم جولاته في ”البحر الأحمر” بملتقى للسلامة والصحة المهنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 02:42 مساءً - شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الاثنين فعاليات ختام الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية ،المنعقد في قرية ارابيا بمدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر ،بحضور ممثلين عن 50 منشأة صناعية،وأكد الوزير في تصريحات له على حرص الدولة المصرية على توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية لحماية العامل من المخاطر المهنية،وكذلك تحقيق الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج ،موضحا استعداد الوزارة المستمر على التدريب والمتابعة تنسيقا مع كافة الشركاء المعنيين، بشأن وسائل السلامة والصحة المهنية...وخلال اللقاء منح الوزير شهادات تقدير وتميز لعدد من المنشأت الفائزة بتطبيق إجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بهذه المنشآت..وخلال اللقاء أيضا أهدى اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،كما أهدى الوزير درع "الوزارة" للسيد المحافظ ..

ويأتي ذلك اللقاء خلال جولة وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،ووفد "الوزارة" المرافق له،في محافظة البحر الأحمر، والتي بدأها يوم السبت بإفتتاح مؤتمر عمالي عربي كبير،نظمه الإتحاد العربي لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية،عضو الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب،حيث استكمل الوزير اليوم الاثنين،ولليوم الثالث على التوالي جولاته في تلك المحافظة،التي يعمل بها 63 الف و621 عاملا ،في 435 منشأة ،ورافق فيها الوزير، اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،وهارون عبدالعزيز مدير مديرية محافظة البحر الأحمر،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة،ووفد الوزارة المتخصص في الملفات التي شهدتها "الجولات"..

بدوره اشاد اللواء احمد مرزوق سكرتير عام محافظة البحر الاحمر في كلمته التي ألقاها نيابة عن اللواء عمرو حنفي المحافظ، بدور وزارة القوى العاملة والتي تبذل كل الجهود بالشراكة مع كافة الجهات والمنظمات ذات الصلة بتوفير السلامة المهنية وتحسين ظروف وبيئة العمل بالإضافة الى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لكل العاملين، كما تقوم المديرية بالتنسيق مع القطاع السياحي ايمانا منها بأهمية السلامة والصحة المهنية بإتخاذ كافة اجراءات الوقاية والحماية من المخاطر خاصة وأن الحفاظ على العامل وصحته وامنه وسلامته هدف اصيل للوزارة ولأصحاب العمل لذا فان الوزارة تقوم بالتدريب عن طريقها مباشرة اوعن طريق الاشراف وتقديم الاستشارات والدعم الفني واللوجستى للقطاع الخاص،مقدما الشكر لإدارة قرية عرابي السياحية والعاملين بها لحسن الضيافة والاستقبال،موضحا انها من المنتجعات السياحية العريقة ومن اوائل المنشات السياحية فى مدينة الغردقة ويتمتع العاملين بها بخبرات متراكمة .

وكانت قد بدأت فعاليات الملتقى أمس الاحد ، بكلمة للسيدة سهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ،اكدت خلالها على حرص الوزارة على التوعية بوسائل السلامة والصحة المهنية للحد من الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية ..وتحدث المهندس محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية،عن أن هذا الملتقى يعتبر علامة فارقة وبناء يبنى عليه رؤية لزيادة الوعي بذلك للملف..من جانبه نوه هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر ،الى أهميه الدور الذى يقوم به مهندسو ومسؤلو السلامة والصحة المهنية فى الحفاظ على سلامة وأمن المجتمع والذى يشمل أمن وسلام الأفراد ، وكذا أمن وسلامة المنشأت ، مشيراً إلى انه فى هذا الشأن فقد قامت المديرية خلال العام الماضى 2022 بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 1513 منشأة واسفر عن تحرير 301 محضراً لمنشآت مخالفة ، ونظمت 53 حملة تفتيشية على المنشآت ، وبحثت 12 شكوى ، وعقدت 88 ندوة توعية وتثقيف للعاملين ومسئولى المنشآت بأهمية دور السلامة والصحة المهنية فى العمل والحياة ..

وحضر فاعليات الختام، من وزارة القوى العاملة منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشؤون المديريات ، واحمد معروف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، وهبة احمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل ،ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، ورشا محمود باحث قانونى بمكتب الوزير ، ورضا العربى المدير التنفيذى لوحدة العمالة غير المنتظمة بالوزارة ،والمهندس طارق السيد باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومها خير مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومفتشى السلامة بالمديرية ، كما شارك فى اللقاء القيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بمديرية القوى العاملة.