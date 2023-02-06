وزيرة الهجرة تبحث مع «حياة كريمة» تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى وفد من مؤسسة "حياة كريمة" السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الذى ضم شانا مسعود مديرة العلاقات الخارجية بالمؤسسة، والمهندس أحمد أمجد رئيس قطاع الشراكات الاستراتيجية، وخالد محسن، منسق بقطاع العلاقات الخارجية والدولية، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات.





ورحبت السفيرة سها جندى، بوفد مؤسسة "حياة كريمة"، مؤكدة رغبتها فى تعزيز سبل التعاون المشترك مع المؤسسة، وفتح آفاق عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة، وبذل مزيد من الجهد لدعوة المصريين بالخارج للمساهمة والمشاركة فى مشروعات التنمية ضمن المباردة الرئاسية "حياة كريمة" فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجهتين.

وطرحت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة بحث إمكانية توسيع نطاق التعاون مع مؤسسة "مصر بلا مرض"، المتخصصة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية العامة، لتشمل القرى التى تنفذ فيها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب دورهم فى دعم الكوادر الطبية، وقدرتهم على توفير الأجهزة التعويضة.

وصرحت السفيرة سها جندى أنها ستضع على رأس جدول أعمال زيارتها المقبلة للقاء الجالية المصرية، التعريف بجهود الدولة فى إطار المشروع القومى "حياة كريمة"، واستعراض ما تم من جهود خلال المرحلة الأولى من المشروع، ودعوة المصريين بالخارج للمساهمة فى هذا المشروع العظيم، مؤكدة على رغبة مواطنينا بالخارج فى الاندماج بمشروعات التنمية، ومن بين أدوار وزارة الهجرة التعريف بجهود الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

من جانبها قالت شانا مسعود مديرة العلاقات الخارجية بمؤسسة "حياة كريمة"، إننا نتطلع لمزيد من التعاون مع وزارة الهجرة فى عدد من المجالات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، من بينها تفعيل اللقاءات والفعاليات الافتراضية مع المصريين بالخارج، بهدف تعريفهم بجهود الدولة المصرية فى عمليات التنمية خاصة ما يتم فى المشروع القومى "حياة كريمة" للارتقاء بمستوى معيشة 60 مليون مواطن مصرى، ويمثل ذلك دعوته للمشاركة والمساهمة فى هذا المشروع القومى الكبير.

فى سياق آخر أعلنت مؤسسة حياة كريمة ترحيبها بدعوة وزيرة الهجرة بشأن مشاركة المؤسسة فى الزيارات الميدانية التى تقوم بها الوزيرة لمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، فضلا عن تنفيذ عدد من الأنشطة والفاعليات المشتركة التى تستهدف توعية المواطنين فى تلك المناطق.

وتشتمل محاور العمل بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الهجرة على التوعية والتمكين، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من الشباب والمرأة.

وأكدت السفيرة سها جندى أن الوزارة لديها برامج توعية معتمدة على مختلف المستويات من المدربين والأسر، لافتة أن الهدف من التعاون بين الوزارة والمؤسسة سيكون من خلال العمل على محور التمكين الاقتصادى للأهالى بالقرى التى تدخل فى إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"من أجل توحيد كل الجهود التنموية داخل مصر وخارجها من أجل صالح المواطن المصرى.

وأوضحت شانا مسعود مجالات التعاون بين المؤسسة ووزارة الهجرة، والتى تتمثل فى عدد من الأنشطة ومنها دعم الفصول المتنقلة لمحو الأمية الرقمية، وكذلك المسارح المتنقلة، مشيرة إلى تطلع المؤسسة لتعزيز وزيادة مشاركة المصريين بالخارج فى هذا المحور المهم، وهو محور بناء الإنسان ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث أنه يتم عمل تدريب وتأهيل الفئات المختلفة داخل القرى، ومنها فئة المرأة، وذلك فى عدد من المجالات منها التحول الرقمى مع وزارة الاتصالات، يساعدهم ذلك على الترويج لمنتجاتهم، ومساعدتهم فى تصديرها من خلال البريد المصرى.