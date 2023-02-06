التضامن والاتصالات تطلقان النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض «المبادرون»

جدة - نرمين السيد - ويأتى المؤتمر لتحقيق الإتاحة والدمج فى جميع مناحى الحياة المجتمعية والخدمية والعيش باستقلالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحرصت القباج ولبيب والحضور على تفقد المعرض المقام للمؤسسات والشركات المشاركة فى المعرض بمجال الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص، واطلعتا على الأدوات والحلول التكنولوجية المقدمة من جانب المشاركين وكيف يتم تطويعها لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها فى المؤتمر قائلة: "أنا موجود، أنا من خلقنى الله مختلفا، نعم مختلفا ولكنى لست متخلفا، لن أركض خلف الركب ولن أكون مستبعدا، لإننى إنسان، خلقنى الله مختلفا أو أصبت فى حادث طريق أو حادث عمل أو غيره، ربما لست كاملا فى جسدى أو فى حاسة من حواسى أو أكثر، ولكن طاقتى وعزيمتى وشغفى يمكنها أن تتخطى الحواجز، لست بالضرورة بطلا خارقا كما تظنون أحيانا، سأكون مشاركا وفاعلا، ولن أكون منسيا أو أصبح صفحة مطوية فكفى بى أن أكون إنسان".

وأضافت القباج أن الدولة تبذل كل الجهد والكد لتحقق مسارا تنمويا صحيحا ولتصل إلى الأهداف التى تؤثر ايجابا على حياة المواطنين بما يعزز كرامتهم ويعظم طاقاتهم ويحقق منتهى آمالهم نحو حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك من خلال كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأشخاص ذوى الاعاقة، سواء كانت حقوق صحية أو تعليمية أو سياسية أو إيجاد فرص عمل أو غيرها من حقوق المواطنة الواجبة لهم كما تنص عليها القوانين المحلية والدولية، وأصبحت العدالة الاجتماعية والحق فى التمكين والدمج فى كل مناحى الحياة هو منهج الدولة فى التعامل مع ذوى الإعاقة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مؤتمر المبادرون فى نسخته الثانية هذا العام يأتى تحت عنوان "الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة"، ويتبنى قضية الأجهزة المساندة للأشخاص ذوى الإعاقة لدعم دمجهم فى الحياة المجتمعية، وتتمثل تلك الأجهزة فى أى منتج أو خدمة مصممة لدعم دمج واستقلالية الأشخاص ذوى الإعاقة، ويسعى مؤتمر ومعرض المبادرون فى نسخته الثانية لتحقيق عدة أهداف رئيسية وهى استعراض ومناقشة أفضل الطرق والاتجاهات المستقبلية فى مجال استخدام الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة لدعم دمجهم فى المجتمع كحق أصيل من حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أهمية تحقيق الاستقلال المعيشى فى ممارسة أنشطة الحياة اليومية من خلال تسليط الضوء على الجهود المبذولة من الدولة فى مجال خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، والتعريف بأبرز الأدوات والتقنيات المساعدة حسب احتياجات كل فئة من الأشخاص ذوى الإعاقة، وكيفية توظيفها لتحسين جودة حياتهم، وتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوى الإعاقة فى كل مناحى الحياة، والوقوف على أهمية دور التقنيات المساعدة فى تقديم الرؤى المستقبلية والخدمات والحلول الإبداعية المبتكرة لتذليل العقبات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة، والتعرف على الابتكارات المحلية والدولية فى مجال الأدوات والتقنيات المساعدة لهم، كما يهدف المؤتمر للترويج لفكر العيش باستقلالية، وتشكل المادة 19 من الاتفاقية الدولية المرجعية الرئيسية فى دعوة الدول إلى التخلى عن السياسات القائمة على الرعاية ودعم مؤسسات الرعائية، والتحول إلى سياسات الدمج فى كل شئون الحياة التى تعنيهم، والعيش باستقلالية، بالإضافة إلى خدمات التأهيل المجتمعية.

وأوضحت القباج أن التكامل هو ضرورة تحكمها طبيعة المرحلة التاريخية الخاصة التى تعيشها مصر فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وتجفيف منابع التمييز أو الاستبعاد لأى فئة من الفئات، والانتصار للفئات الأولى بالرعاية بل وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لها، ويتم ذلك من خلال سياسات عادلة تم إدراجها فى رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما تم تضمينها فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"،.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات عديدة تشمل على سبيل المثال لا الحصرالدعم النقدى والتمكين الاقتصادى، وتوفير خدمات تأهيلية متنوعة لما يقرب من 300 ألف من ذوى الإعاقة، وتأهيل النطق والتخاطب والعلاج الطبيعى والحسى والذهنى لإجمالى 200 ألف طفل سنويا بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى إتاحة 35 محطة مترو و14 محطة قطار بالشراك مع وزارة النقل وبتمويل من وزارة الأوقاف، كما تم استحداث 42 مركز تأهيل شامل للأشخاص ذوى الإعاقة فى مراكز حياة كريمة ليبلغ عدد المراكز الإجمالى 86 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى مراكز التخاطب التى قامت وزارة الشباب بتطويرها فى مراكز الشباب، وتوفير الدعم النقدى كرامة لإجمالى 117 ألف طالب من ذوى الإعاقة بتكلفة قدرها 530 مليون جنيه سنويا.

كما تم زيادة الحضانات المخصصة لذوى الإعاقة بنسبة 20%، ودعم الطلاب ذوى الإعاقة فى المدارس والجامعات بالأجهز التعويضية وبأجهزة اللاب توب الناطقة وبالسماعات والأجهزة المتحركة، بالإضافة إلى دعم الطلاب الفائقين فى الكليات العلمية والمبدعون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتوفير 5 آلاف عصا بيضاء بالشراكة مع وزارة الداخلية، وكذلك التنسيق مع صندوق الاستثمار الخيرى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة عطاء وجمعية أصداء لبرمجة، وتوفير قطع غيار للأجزاء الخارجية للحالات زارعى القوقعة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم 7 آلاف طالب من ذوى الإعاقة من خلال برنامج تكافؤ الفرص التعليمية ودعم 6.500 طالب من ذوى الإعاقة والطلبات الكفيفات لتنميه مهاراتهم التعليمية كما تم إنشاء 22 معمل كمبيوتر بمؤسسات رعاية تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودمج 433 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 10 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، كما تبذل وزارة التضامن أيضا جهودا هادفة لتمكين وحماية ورعاية الأشخاص ذوى الاعاقة فى مجالات عديدة.

ةقالت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى نيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إن تحول الدولة إلى الرقمنة هو فى الحقيقة بمثابة ثورة التمكين لمتحدى الإعاقة، مشيرة إلى أننا كلنا يقين فى أن تسهم جهود الرقمنة فى تحقيق غايتنا نحو تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على الخدمات دون عناء وتحقيق الاندماج الحقيقى لا النظرى فى المجتمع فى ظل مايتيحه التحول الرقمى لهم من فرص فاعلة وحقيقية فى مجال التعليم والعمل، مساواة لهم مع الآخرين من أقرانهم فى المجتمع".

وأضافت: "إننا نؤمن بأن الإعاقة ليست فى الأشخاص أنفسهم وإنما فى البيئة المحيطة، فمتى سخرنا لهم المعرفة، أصبحت الإعاقة لا وجود لها، لذا فإننا نسعى إلى خلق مجتمع دامج لكافة فئاته وتمكين ذوى القدرات الخاصة من المشاركة الكاملة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصرى عن طريق الاستخدام الفعال لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لدعم قدرتهم فى الوصول إلى المعلومات والمعرفة، كما نؤمن بأن التكنولوجيا المساعدة هى مدخل التنمية والتمكين للأشخاص ذوى الإعاقة؛ فإننا لا ندخر جهدا نحو تقديم الدعم للأفكار الخلاقة فى مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة لدعم الأشخاص متحدى الإعاقة ولدعم البحث والتطوير وجهود توطين تلك الصناعة الهامة؛ ومن أجل هذا أنشأت الوزارة الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة سنة 2019 وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لتأسيس الأكاديمية تزامنا مع قانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة".

وأوضحت لبيب أن الأكاديمية تهدف لدعم مجتمع شامل لذوى القدرات الخاصة باستخدام التكنولوجيات والأدوات المساعدة لدمجهم وتمكينهم وتحقيق العيش المستقل لهم، حيث يوجد مقر الأكاديمية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى ننشد من خلالها تحقيق نقلة نوعية وحضارية بما تضمه من مشروعات تكرس استراتيجية مصر الرقمية وقد تم إنشاء مقر الأكاديمية وفقا لأحدث المعايير العالمية للجودة حيث يعد مركز للتميز فى مجال التكنولوجيا المساعدة لدعم البحث والتطوير وريادة فى هذا المجال وكذلك دعم وتدريب متحدى الإعاقة وراعيهم وتأهيلهم تكنولوجيا حيث يحتوى المركز على معامل بحثية متقدمة فى عدة مجالات ذات صلة منها التصميم والنمذجة، التصنيع الميكانيكى، الإلكترونيات والروبوتات، إنترنت الأشياء،الطباعة الرقمية والطباعة ثلاثية الأبعاد، الحوسبة المتقدمة، الذكاء الاصطناعى، التأهيل والميكانيكا الحيوية، المعايرة والقياسات الدقيقة، الواقع الافتراضى والمعزز والواقع الممتد، هذا بالإضافة إلى عدة معامل للتدريب المعيارى وأماكن لحاضنات ومسرعات الأعمال، كما تشمل محاور عمل الأكاديمية توفير الإتاحة التكنولوجية للخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة.

وفى سياق تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، أنشأت الوزارة أول مركز لتلقى الاتصالات للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك تحت اسم واصل أو المركز التقنى والذى يستطيع من خلاله ذوى الإعاقة السمعية التواصل بخدمات الطوارئ وكذلك الخدمات المتعلقة بوزارة الكهرباء، كما تم تطوير خدمة واصل حديثا ليشمل الإصدار الجديد على تحديثات عديدة بواجهة المستخدم وإضافة خدمات جديدة مثل خدمة الترجمة الفورية، وخدمات ملئ الاستمارات إلكترونيا وكل هذه الخدمات يتم إتاحتها مجانا وبدعم كامل من الوزارة.

وأكدت أن هذه الجهود تتكامل مع المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إطلاق القدرات الواسعة لمتحدى الإعاقة؛ ومن أبرزها بناء قدرات الأشخاص متحدى الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل، والعمل على توفير فرص عمل متميزة فى بيئة دامجة تتيح لهم العمل باستقلالية وكفاءة، وإتاحة عدد من المواقع الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوى الاعاقة، وتقديم الدعم التكنولوجى بالأجهزة وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة المتخصصة لمدارس التربية الخاصة والدمج، وذلك إلى جانب إطلاق منح تدريبية استفاد منها المعلمين من المتعاملون مع الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، كما تم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والشراكة مع منظمة العمل الدولية بإنشاء الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ودعمهم للوصول إلى فرص أفضل للتطوير الوظيفى، وقد قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات بحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى أولوية الحصول على الخدمات كما قام بإطلاق مركز اتصال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بلغة الإشارة للرد على شكاوى واستفسارات المستخدمين من الصم وضعاف السمع من خلال تقنية الفيديو.