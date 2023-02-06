مفتى الجمهورية يعزى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر

جدة - نرمين السيد - توجَّه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بخالص العزاء إلى حكومتَى تركيا وسوريا وشعبيهما فى ضحايا الزلزال المدمِّر الذى وقع ليلة أمس، وتسبَّب فى سقوط مئات الضحايا والمصابين، فضلًا عن تدمير عشرات المبانى السكنية والمنشآت.





وعبَّر مفتى الجمهورية عن تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يرحمهم وينزلهم منازل الأبرار، وأن يشفى المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا. كما توجَّه بخالص الدعاء أن يحفظ الله أوطاننا والعالم أجمع من كل شرِّ وكرب.

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