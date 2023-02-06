الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية

قال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامى عمرو خليل، على قناة "CBC"، إنه من المتوقع ارتفاع الأمواج لـ 6 أمتار، وتشمل الرياح كل مناطق الجمهورية.
وتابع: "هناك تقلبات جوية تبدأ من اليوم فى عدد من أنحاء الجمهورية، ويتبعه سقوط أمطار من متوسطة لخفيفة على أغلب الأنحاء، بسبب أن هناك منخفضا جويا فى طبقات الجو العلوى والسفلى، كما أن هناك أمطارا غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية".
وذكر أن هناك انخفاضًا فى درجات الحرارة وأجواء برودة فى فترات النهار وشديدة البرودة ليلًا، وسقوط أمطار على المدن السواحلية على فترات متوقعة، مستطردًا: "أقل درجة حرارة خلال ساعات الليل قد تقترب من الصفر فى بعض المناطق كمدينة سيناء".
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