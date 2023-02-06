وزير القوى العاملة يتفقد عربة تدريب متنقلة ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى اليوم الثالث على التوالى من جولاته داخل محافظة البحر الأحمر، والتى شارك فيها على مدار الأيام الثلاثة فى مؤتمر عمالى عربى، ولقاءات وملتقيات عن السلامة والصحة المهنية، وفرص عمل للشباب منهم "ذوى همم"، وتسليم ماكينات خياطة لفتيات تفوقن فى الدورات التدريبية التى تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتشجيعهم على إقامة فرص عمل،وكذلك وثائق تأمين لعمالة غير منتظمة،وزيارة معرض "صنع فى البحر الأحمر".

وأكد الوزير أن توجيهات الرئيس السيسى بشأن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل واضحة وصريحة ومحل تنفيذ.



وتأتى زيارة الوزير شحاتة اليوم لعربة التدريب المتنقلة بالغردقة، بمرافقة اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء المحافظ عمرو حنفى، ووفد من قيادات "الوزارة والمديرية"، استكمالا وتأكيدا لسياسات "القوى العاملة" المتجهة نحو الدخول فى ملف التدريب المهنى للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والبالغ عددها 75 مركزا منتشرة فى نطاق المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، كما تؤكد على تطبيق حزمة الرعاية والحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين على أرض الواقع، لتوفير فرص عمل حقيقة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وضخ عمالة مدربة فى العشرات من المنشآت الموجودة بتلك المحافظة التى يعمل بها 63 الف و621 عاملا، فى 435 منشأة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف البيان أن الوزير شحاتة سلم المتدربات شهادات تقدير، خلال تفقده "العربة المتنقلة" التابعة للوزارة، واستمع إلى المتدربات، وخلال حديثهن مع الوزير أكدن تقديرهن وشكرهن للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايتها للمرأة وتمكينها اقتصادية وتأهيلها لسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية لها،ووجه الوزير شحاتة، مدير المديرية هارون عبدالعزيز بسرعة توفير فرص عمل للمتدربات ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة من خلال الآليات التى توفرها الدولة لذلك، خاصة داخل المحافظة.