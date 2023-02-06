حياة كريمة.. مجمع الصناعات الحرفية فى أسيوط (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويعد المجمع أحد أهم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. المشروع الذى يتكلف إنشاؤه 40 مليون جنيه، يضم أقساما لكل الصناعات الحرفية التى يشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف ضمن مبادرة "القرى المنتجة"، التى تم إطلاقها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

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