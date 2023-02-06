تعليم الجيزة: إتاحة نتيجة امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي بالمدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 11:28 صباحاً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن إتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصف الثاني الثانوي، في المدارس لجميع الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على درجات المواد من خلال كشوف النتائج المنشورة بالمدارس.

وأوضحت المديرية أن جميع المدارس سوف تعلن كشوف النتائج للطلاب بشكل موحد سواء الذين التزموا بدفع المصروفات أو الذين تأخروا فيها، لافتة إلى أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أصدر تعليماته للمدارس بعدم حجب نتيجة أى طالب بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية، استجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشارت إلى أن طلاب صفوف النقل بالثانوي العام يمكنهم التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول، بعد إعلان نتائجهم، وذلك لمدة 15 يوما بالإدارات التعليمية، مشيرة أنه يتم تحصيل رسوم اطلاع 40 جنيها من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة.