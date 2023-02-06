رئيس مصر للطيران للصيانة: وضعنا استراتيجية لنقل خبراتنا للشركات الناشئة

جدة - نرمين السيد - رحب وليد الخفيف، رئيس مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بضيوف مؤتمر ومعرض إفريقيا لصيانة وعمرة الطائرات والتدريب MRO Africa 2023 فى نسخته الـ 31، مؤكداً أن المكان شهد ولادة حدث عظيم يجمع إفريقيا وشركائها تحت سقف واحد.





وأكد رئيس الصيانة أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على صناعة الطيران، حيث شهدت صناعة الطيران المتنامية فى إفريقيا انتكاسة وبالتالى شهد سوق صيانة وعمرة الطائرات انخفاضًا فى الطلب ومع ذلك فإن اتجاه شركات الطيران إلى التركيز على أنشطة الشحن لتقليل الخسائر الناجمة عن الجائحة وقيام العديد منها بتحويل بعض طائرات الركاب الخاصة بهم إلى طائرات للشحن الجوى جنبًا إلى جنب مع العودة التدريجية للنقل الجوى إلى ما قبل الجائحة، ساهم فى زيادة الطلب على خدمات صيانة وعمرة الطائرات بشكل ملحوظ.

وأضاف: نحن سعداء اليوم لوجودنا هنا فى مرحلة ما بعد انتهاء الجائحة للعمل معًا على تعزيز الصناعة فى قارتنا، ويسعدنى أن تكون شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية جزءًا من صناعة صيانة وعمرة الطائرات فى إفريقيا، وكاستراتيجية رئيسية لنا مستلهمة من توجهات الدولة المصرية، فقد بدأنا بالفعل تطبيق خطة طويلة الأجل للتوسع داخل القارة لخدمة أهداف التنمية وتطوير صناعة صيانة وعمرة الطائرات الإفريقية، وكانت خطوتنا الأولى نحو ذلك فى أكرا، حيث أنشأنا محطة صيانة يومية فى مطار كوتوكا الدولى.

وأكد أن هذه الخطوة قد سبقتها خطوات أخرى بالقاهرة وتم وضع استراتيجية للتركيز على شركات الطيران الإفريقية الشقيقة، حيث نخدم أكثر من 20 شركة طيران إفريقية فى مجالات الصيانة اليومية والصيانة الدورية بالإضافة للخدمات الأخرى، و"هذا الحرص على أن نكون شريك صيانة وعمرة الطائرات لأكبر عدد ممكن من شركات الطيران الإفريقية ينبع من إيماننا بأن دورنا فى دعم الصناعة يجب أن يتواكب مع تاريخنا الطويل ودورنا الرائد فى السوق".

وأردف: وضعنا استراتيجية للعمل على نقل خبراتنا للشركات الناشئة داخل القارة من خلال الشراكات التى تشمل التدريب المكثف للعنصر البشرى لإنشاء كيانات قادرة على تغطية الخدمات الفنية لأساطيل الطائرات المتنامية فى القارة.

وأشار إلى أن مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تؤمن بأن يمكننا معًا وضع صناعة الطيران فى إفريقيا على المسار الصحيح من أجل "طيران أفريقى مرموق".