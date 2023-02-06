الرئيس السيسى يستقبل نظيره الكراوتى بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، نظيره الكرواتى زوران ميلانوفيتش، بقصر الاتحادية.



جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، نظيره الكرواتى زوران ميلانوفيتش، بقصر الاتحادية. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.

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