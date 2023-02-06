بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس الذكرى الأولى لوفاة الأنبا يوحنا قلته

شارك فى الصلاة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص فرنسيس مراد، والقمص يوسف بشرى، والأب عمانوئيل صبحى، رعاة الكاتدرائية، وألقى الأنبا إبراهيم إسحق كلمة العظة، موضحًا لماذا نصلى من أجل أحبائنا الراحلين.
يأتى ذلك انطلاقًا من إنجيل "معجزة إشباع الجموع" الخمس خبرات والسمكتين، حيث أكد البطريرك أن هذا يذكرنا بالمسيرة السينودسية، التى تعنى السير معًا.
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