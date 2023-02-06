بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس الذكرى الأولى لوفاة الأنبا يوحنا قلته

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس الذكرى السنوية الأولى لوفاة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركى الشرفى، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر.





شارك فى الصلاة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص فرنسيس مراد، والقمص يوسف بشرى، والأب عمانوئيل صبحى، رعاة الكاتدرائية، وألقى الأنبا إبراهيم إسحق كلمة العظة، موضحًا لماذا نصلى من أجل أحبائنا الراحلين.

يأتى ذلك انطلاقًا من إنجيل "معجزة إشباع الجموع" الخمس خبرات والسمكتين، حيث أكد البطريرك أن هذا يذكرنا بالمسيرة السينودسية، التى تعنى السير معًا.