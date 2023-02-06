الصحة: إصابة 47 راكبا نتيجة انقلاب أتوبيس بطريق عيون موسى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الأولية تشير إلى إصابة 47 راكبا، تم نقل 43 منهم إلى مستشفى السويس العام، و4 مصابين إلى رأس سدر المركزى.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع انقلاب أتوبيس بطريق شرم الشيخ - عيون موسى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث حيث وجه محافظ السويس عبد المجيد صقر محافظ السويس برفع حالة الطوارئ داخل المستشفى العام واستدعاء جميع الأطباء ورعاية المصابين.