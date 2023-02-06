جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الأولية تشير إلى إصابة 47 راكبا، تم نقل 43 منهم إلى مستشفى السويس العام، و4 مصابين إلى رأس سدر المركزى.
وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع انقلاب أتوبيس بطريق شرم الشيخ - عيون موسى.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث حيث وجه محافظ السويس عبد المجيد صقر محافظ السويس برفع حالة الطوارئ داخل المستشفى العام واستدعاء جميع الأطباء ورعاية المصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: إصابة 47 راكبا نتيجة انقلاب أتوبيس بطريق عيون موسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.