رئيس مصر الطيران يدعو ضيوف مؤتمر صيانه الطائرات لزيارة متحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إفتتاح مؤتمر ومعرض صيانة الطائرات والتدريب MRO Africa Conference Exhibition فى نسخته 31 المنعقدة فى القاهرة خلال الفترة من 7 - 9 فبراير الحالى، والتى تستضيفه مصر للطيران، بحضور ممثلى شركات الطيران العاملة فى صيانة وعمرة الطائرات، وذلك بحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى والطيار رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى وNick Fadugba رئيس مؤسسة African Aviation وممثلو الشركات العالمية.
وأوضح أن الأكاديمية تحظى بشراكات مع عدة دول بالقارة السمراء منها "كينيا وتنزانيا والسودان"، وتسعى قدمًا نحو استقطاب مزيد من التعاقدات فى إفريقيا، من خلال تدريب الأطقم الفنية وأفراد الركب الطائر من شركات الطيران الإفريقية داخل الأكاديمية.
وشدد على أن مصر للطيران تحرص على مد أواصر التعاون مع الأشقاء فى القارة من خلال استقبال سفراء وممثلى الدول الإفريقية بمصر بشكل دائم للقيام بجولات ميدانية داخل مصر للطيران للتعرف على إمكانيات الشركة الوطنية وخبراتها فى مجال صناعة النقل الجوى وما تقوم به من خدمات يمكن الاستفادة منها فى دول القارة السمراء، مستهدفة هذا السوق الواعد نحو مسيرة التطور العالمية.
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