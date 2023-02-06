القوى العاملة: خطة لتدريب الشباب لضخ عمالة فى 27 مصنعا بالغردقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك طلب من الشركات الخاصة بالمحافظة من حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بتوفير عمالة مدربة لها، حيث وجه مدير المديرية بالتنسيق والتواصل مع تلك المصانع، وإعداد تقرير عاجل عن المهن التى تحتاج عمالة مدربة لضخها فى تلك المصانع.

وأكد أن كافة إمكانيات الوزارة من مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة جاهزة من اليوم للقيام بتلك المهمة للقضاء على البطالة بشكل كامل فى المحافظة الاستراتيجية، وتوفير برامج تدريبية تتواءم مع احتياجات الشركات والمصانع، وتغطى كافة التخصصات التى يتطلبها العمل بها.

كما وجه بتفعيل التنسيق بين المديرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإتاحة مزايا لمن يرغبون من الشباب فى إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، وتدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل، للمساعدة فى دفع عجلة العمل والإنتاج، ولتوفير حياة كريمه لهم.

وتفقد الوزير معرض "صنع فى البحر الأحمر"، والمقام بطريق الحجاز بمدينة الغردقة، والذى يتم تنظيمه بالتعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإدارة الإنتاج بالمحافظة، ورابطة مصنعى المجمع الصناعى بالغردقة، ويعرض فيه منتجات 27 مصنعاً من المجمع الصناعى بالمدينة.