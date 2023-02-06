أمطار متوسطة على الإسكندرية وارتفاع أمواج البحر

جدة - نرمين السيد - تعرضت الإسكندرية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الإثنين، لأمطار متوسطة متواصلة مع زيادة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر وانخفاض درجة الحرارة، بينما استمرت حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعى ومنتظم.





ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف - بحسب بيان - باتخاذ كافة الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ وقيام غرفة العمليات المشكلة على مدار 24 ساعة بتلقى أى بلاغات بوجود تجمعات لمياه الأمطار؛ لضمان سرعة الانتقال وكسح وإزالة المياه. وقامت شركة الصرف الصحى بالدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتمركزها فى أماكن تجمع المياه، وتطهير "الشنايش" لتسهيل حركة المواطنين والمركبات. وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية؛ لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات. يذكر أن الإسكندرية تتعرض من الأسبوع الماضى، لأمطار غزيرة تزامنا مع نوة "الكرم"، التى تستمر 7 أيام تصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية.

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