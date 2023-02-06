مناهضة ختان الإناث.. مبادرات مصرية لحماية الفتيات

جدة - نرمين السيد - وكانت مصر من أوائل الدول التى اتخذت خطوات جادة منذ القرن الماضى للقضاء على ختان الإناث، حيث أصدر وزير الصحة عام 1959 القرار رقم 74 بحظر إجراء ختان الإناث فى مستشفيات ووحدات وزارة الصحة.

وتكافح الدولة بكل أجهزتها هذه الظاهرة للقضاء عليها، وذلك عبر قانون يجرمها، فضلا عن الندوات الكثيرة التى ينظمها المجلس القومى للمرأة بالمحافظات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى.

ففى عام 2016 تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78 بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.

كما نص فى مادة أخرى على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون".

كما أصدر المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونيسف فى عام 2015 دراسة "العنف ضد الأطفال فى مصر" استطلاع كمى ودراسة كيفية فى 3 محافظات "القاهرة، إسكندرية، أسيوط"، والتى أظهرت أن ختان الإناث أحد مظاهر العنف والتمييز ضد الفتيات.

كما صدرت الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020، والتى تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث من خلال تفعيل وإنفاذ القانون والقرارات الوزارية لمنع ختان الإناث ومعاقبة ممارسيها.

وفى عام 2015 صدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

وحسب اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، أصدر المجلس القومى للمرأة دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى عام 2015 بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وفى مستهل عام2017 الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى عاما للمرأة المصرية، أقر الرئيس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030، والتى تتسق مع رؤية مصر2030، حيث يتمثل أحد أهداف محور الحماية فى الاستراتيجية القضاء على ظاهرة ختان الإناث.

كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة حول طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بمنع ختان الإناث.

وفى عام 2019 تم إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّى" تحت رعاية المجلس القومى للطفولة والأمومة وبالتنسيق مع يونيسف مصر وبالشراكة مع المجلس القومى للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الهيئات والجهات الوطنية الشريكة، وتهدف المبادرة بشكل أساسى إلى تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعى وإنهاء الممارسات الضارة التى تلحق بالفتيات والتى على رأسها ختان الإناث وزواج الأطفال.

ونجحت المبادرة فى الوصول إلى عدد كبير من المستهدفين من الإناث والذكور وأسرهم أيضاً وذلك من خلال الفاعليات الميدانية والتى بدأتها المبادرة فى محافظات الصعيد، كما أتاحت المبادرة منصات إلكترونية تهدف إلى التواصل المباشر مع الفتيات.

كما أصدر المجلس القومى للطفولة والأمومة سلسلة السياسات من أجل التغيير والتى من ضمنها "ورقة سياسات القضاء على ختان الإناث" والتى تتضمن سياسات وبرامج ومحاور من أهمها التشجيع على ثقافة الإبلاغ عن هذه الجريمة وإتاحة آلية سهلة للإبلاغ، والحصول على خدمات عالية الجودة والإعلام من أجل التغيير المجتمعى والسلوكى.

وإدراج الأثار والدوافع للممارسة ختان الإناث فى تنفيذ وتصميم التدخلات والمبادرات المعنية بالقضاء على تلك الممارسة.

وكُللت تلك الجهود بإنشاء مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لمكافحة جرائم العنف ضد الأطفال، والتى على رأسها جريمة ختان الإناث وكل الممارسات الضارة التى تلحق بهن، كما صدر عام 2018 كتابا دوريا رقم (7) لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجنة حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية وذلك للتنسيق السريع فى كل الجرائم الخاصة بالأطفال مع خط نجدة الطفل 16000 كما شهدت الأونة الأخيرة حراكاً فى مواجهة جريمة ختان الإناث على مستوى تطبيق القانون ومنها حكم المحكمة فى قضية وفاة طفلة عقب خضوعها لعملية ختان، وغلق المستشفى الخاص الذى أجرى العملية وغرامات مالية، وإحالة المشاركين فى إصابة فتاة بعاهة مستديمة عقب إجراء ختان لها إلى المحكمة الجنائية.

كما تحتفل مصر سنويا فى 14 يونيو من كل عام باليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث، بهدف توعية المواطنين بالتخلص من ظاهرة الختان التى تضر بالإناث والفتيات، حيث يسبب الختان عددا من الأضرار.