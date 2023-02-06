الصحة: تقديم خدمة طبية لأكثر من 3 ملايين مواطن بمستشفيات الحميات خلال 2022

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار فى بيان، اليوم الإثنين، أنه تم الكشف على 6 آلاف و368 حالة بمناظير الجهاز الهضمى، كما تم تقديم خدمات الغسيل الكلوى لـ 14 ألفا و404 حالات، مشيرا إلى الكشف على 1833 حالة، باستخدام تقنية الكشف "عن بعد" بمستشفيات حميات حلوان، والمحلة الكبرى، والزقازيق، ومنوف، ودسوق، والإسماعيلية، وقنا، والغردقة.

وأشار المتحدث إلى توفير 171 سرير رعاية لزيادة الطاقة الاستيعابية فى مستشفيات "حميات دمنهور، والزقازيق، وزفتى، وطنطا، والمحلة الكبرى، وبنها، وطوخ، وأشمون، والتل الكبير، وقنا، والمنيا، والأقصر، والغردقة، والبلينا".

وقال رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى الدكتور محمد حسنين، إنه تم تزويد مستشفيات الحميات بـ 11 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، و19 جهاز تنفس صناعى، بالإضافة إلى عدد من أجهزة (الإيكو) لأقسام الرعاية، وأجهزة الصدمات الكهربائية، ورسم القلب، وفصل البلازما، والمونيتور، وأجهزة لتحليل صورة الدم، بجانب عدد من المناظير بمختلف أنواعها.