«مائة سؤال عن الإسلام» يتصدر الكتب المترجمة الأكثر مبيعا بجناح الأزهر

جدة - نرمين السيد - تصدر كتاب "مائة سؤال عن الإسلام" لفضيلة الشيخ محمد الغزالى، الكتب المترجمة والأكثر مبيعا بجناح الأزهر بمعرض الكتاب، وخاصة باللغة الإندونسيية، حيث كان طلاب إندونيسيا الأكثر إقبالا من الطلاب الوافدين.





يقوم كتاب الغزالى على المزاوجة بين التراث القديم والعقل الحديث، ويشتمل على إجابات لمائة سؤال عن الإسلام، خاصة تلك المسائلِ الجَدليَّةِ الَّتى يحتاجُ الناسُ إلى تحريرِ مَحلّ النّزاعِ فيها، ومن أهم تلك المسائل: ما الإسلام؟ ولماذا سمى كذلك؟ لمَ الإسلام خاتم الرسالات؟ الأركان الخمسة فى الإسلام.. كيف؟ ولماذا؟ ما منزلة العقل فى الإسلام؟ ما مفهوم الحياة والموت من المنظور الإسلامى؟

كما يجيب على أسئلة: ما حقيقة الحرب والسلم فى الإسلام؟ كيف أعلن الإسلام حقوق الإنسان؟ هل مسؤولية المسلم تجاه المجتمع الإسلامى وحده أم تجاه المجتمع البشرى كله.. كيف؟ ماذا عن تجديد الفكر الدينى فى الإسلام؟ ما مكانة العمل والعلم فى الإسلام؟ وهل هما قاصران على العمل العِبادى والعلم الدينى؟ القضاء والقدر.. هل الإنسان مسير أم مخير؟ ما دور المسلم تجاه التغيرات المعاصرة؟ ماذا عن دور الإسلام فى إرشاد الوعى البشرى؟

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالى- بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

يقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربى، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.