نائب الرئيس التركى : ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال إلى 284 قتيلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 09:32 صباحاً - أعلن نائب الرئيس التركي، عن ارتفاع عدد الضحايا جراء الزالزال الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلا.

وحسب موقع سكاى نيوز، قال نائب الرئيس التركي إن عدد المبانى التى انهارت جراء الزلزال ارتفع إلى أكثر من 1700 مبنى.

وكانت قد أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي تسجيل ما لا يقل عن 18 هزة ارتدادية بلغت قوتها أكثر من أربع درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.