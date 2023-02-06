هل اعوجاج القدم عند الاطفال هل جراحة لإصلاحه ؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 09:31 صباحاً - اعوجاج القدم عند الاطفال هو خلل بيأثر على القدم وبيكون عادة موجود من الولادة (خلقي).

الأوتار اللى بتربط عضلات القدم بالعظام أقصر في شخص مصاب باعوجاج القدم، وده بيتسبب في إلتفاف القدم للداخل.

المشكلة دي مش شائعة ، لأنها بتأثر على طفل واحد أو اثنين من كل 1000 مولود

و عادة بيكون غير مؤلم مع أعراض زى:

- قصر القدم والساق المصابة

- الدوران الداخلي والتواء القدم مما يجعل الكعب متوجها إلى الداخل

- تخلف في نمو عضلات الساق

- ظهور القدم مقلوبة (في الحالات القصوى)

- حركة مقيدة للقدم

- اختلاف بسيط في طول الساق

بس هي مشكلة خطيرة لأن الأهمال في علاجها ، ممكن اعوجاج القدم يكون مؤلم لدرجة الشلل ويسبب إعاقة شديدة.

طيب ازاى نعالج اعوجاج القدم؟

بيبدأ العلاج بشكل مثالي بعد أسبوعين من الولادة عن طريق

-استعدال و تجبيس القدم وبيكون على عدة مراحل

بمجرد إزالة آخر تجبيس ، لازم الطفل يستخدم حذاء معين ودعامات بتقنية بوسيتي Ponseti.

- و فى حالة عدم الاستجابة بيتم التدخل الجراحي

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