أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 09:31 صباحاً - شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، حالة من الاستقرار في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو في التجزئة .
أسعار البيض اليوم 6 فبراير 2023
أسعار البيض اليوم 6 فبراير 2023
- الجريب فروت ما بين 3 إلى 7 جنيهات .
- برتقال سكرى من 3 الى 5 جنيهات.
- برتقال بلدى من 3 إلى 4.5 جنيها.
- برتقال ابوسرة 4 إلى 7 جنيهات.
- برتقال استفندى 4 إلى 9 جنيهات.
- الكنتالوب من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو .
-المانجو الكنت من 40 إلى 70 جنيها.
-المانجو كيت 40 إلى 70 جنيها.
-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 10 إلى 15 جنيها.
- البلح الاسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيها للكيلو.
- كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو.
-بلح بارحى 21 إلى 25 جنيها للكيلو.
- جوافة من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.
- الفراولة 9 إلى 15 جنيها للكيلو.