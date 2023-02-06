أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 09:31 صباحاً - شهدت أسعار الفاكهة‌ بسوق العبور، اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، حالة من الاستقرار في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو في التجزئة .

أسعار البيض اليوم 6 فبراير 2023

أسعار البيض اليوم 6 فبراير 2023

- الجريب فروت ما بين 3 إلى 7 جنيهات .

- برتقال سكرى من 3 الى 5 جنيهات.

- برتقال بلدى من 3 إلى 4.5 جنيها.

- برتقال ابوسرة 4 إلى 7 جنيهات.

- برتقال استفندى 4 إلى 9 جنيهات.

- الكنتالوب من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو .

-المانجو الكنت من 40 إلى 70 جنيها.

-المانجو كيت 40 إلى 70 جنيها.

-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 10 إلى 15 جنيها.

- البلح الاسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيها للكيلو.

- كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو.

-بلح بارحى 21 إلى 25 جنيها للكيلو.

- جوافة من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

- الفراولة 9 إلى 15 جنيها للكيلو.