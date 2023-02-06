مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم الإثنين عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر الذى أصابهما وعددا من دول منطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.





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