تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 6 فبراير ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثنين، بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.





كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

وهناك أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تغزر احيانا على مناطق من الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط على فترات متقطعة.

وتوجد أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرىمساء على فترات متقطعة.

وسيكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الاحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى ستة متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

العاصمة الادارية 16 09

6 اكتوبر 17 09

بنهــــا 16 10

دمنهور 16 10

وادى النطرون 17 09

كفر الشيخ 16 10

المنصورة 16 09

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 17 10

طنطا 16 09

دمياط 17 11

بورسعيد 17 11

الإسماعيلية 16 09

السويس 16 09

العريش 17 10

رفح 16 09

رأس سدر 17 09

نخل 16 01

كاترين 12 01

الطور 19 09

طابا 19 10

شرم الشيخ 22 12

الاسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 15 09

مطروح 15 10

السلوم 14 08

سيوة 15 06

رأس غارب 22 12

الغردقة 22 11

سفاجا 23 12

مرسى علم 22 12

شلاتين 23 15

حلايب 22 16

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 22 14

الفيوم 16 06

بنى سويف 16 06

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 18 06

قنا 21 07

الأقصر 20 07

أسوان 21 09

الوادى الجديد 19 04

أبوسمبل 21 09