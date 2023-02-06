«البحوث الفلكية» يكشف عدد توابع زلزال اليوم ومقره الرئيسى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد فى بيان له، أن الزلزال له أكثر من 7 توابع حتى الآن، وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، وتم تسجيل الشعور بها فى عدد من المدن المصرية.

وأكد معهد البحوث الفلكية، أنه ليس هناك ما يفيد بوقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات بسبب زلزال اليوم.

وكشف المعهد، تفاصيل زلزال اليوم، إذ أكد أنه سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد يوم الإثنين هزة أرضية على بعد 691 كيلومتر شمال رفح وكانت قوتها 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وأكد المعهد، أن زلزال اليوم حدث الساعة 3 و17 دقيقة و38 ثانية، على خط عرض 37.13 شمالا و37.09 شرقا والعمق 18.30.

زلزال اليوم

وأوضح المعهد وشعر سكان القاهرة والجيزة، بهزة أرضية منذ قليل، وذلك وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

زلزال مصر الآن

ونشر مستخدمو فيسبوك منشورات تفيد بوقوع زلزال فى بعض المناطق، وذلك دون وجود خسائر.

وهناك دعاء زلزال أو عند حدوث مصائب ورد فى السنة النوبية المطهرة، ويمكن قوله بعد أن شعر سكان القاهرة والجيزة، بـ زلزال منذ قليل، وذلك وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

دعاء الزلزال

وفى مثل هذه الأوقات وعند حدوث زلزال أو أى مصيبة، هناك دعوات مأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم منها اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

كما ورد: "اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغنى ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نَواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن".

أيضا ورد: اللهم إنى أستودعك جميع المسلمين والمسلمات فى بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين.

وورد أيضا اللهم نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا على أمور الدنيا، اللهم لا تُعذبنا، ولا تُسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

كما ورد أيضا: اللهم إنى أسألك العافيةَ فى الدنيا والآخرة، اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظنى من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.