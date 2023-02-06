معرض القاهرة الدولى للكتاب يتخطى الـ3 ملايين زائر حتى يومه قبل الأخير

جدة - نرمين السيد - شهدت بوابات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى يومه الحادى عشر، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، من الأُسر المصرية التى حرصت على التوافد إلى المعرض منذ الصباح، للاستمتاع بما يقدمه المعرض من خدمات وفعاليات ثقافية متعددة.





وقال الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة الكتاب: إن ساحات وقاعات المعرض شهدت اليوم، الأحد 5 فبراير 2023، "الحادى عشر من أيام المعرض"، إقبالًا جماهيريًا كثيفًا، حيث تخطى عدد الزائرين اليوم أكثر من 400 ألف زائر، ليصل إجمالى عدد زائرى المعرض، حتى الآن، نحو 3,289,715 زائرا، مضيفًا بأن ما شهده المعرض يُمثل مشهدًا حضاريًا جسدته الأسرة المصرية، التى حرصت على اصطحاب الأطفال من أجل زيارة المعرض للحصول على الزاد الثفافى والمعرفي، ووفقا لهذه الصورة المضيئة، فإن هذا الاهتمام الجماهيرى بحضور المعرض، أضحى سمة أساسية لدى الأسرة المصرية، وضيوف مصر من العرب والأجانب. يُذكر أن الدورة 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تأتى تحت ‏شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام فى الفترة ‏من 25 يناير حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض ‏الدُولية.

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