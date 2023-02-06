بتخفيضات كبيرة.. التموين تعلن بدء الأكازيون الشتوى اليوم

وأكد التقرير الوارد للدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية، من الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية، أن عدد المحال التى تقدمت للمشاركة فى الأوكازيون منذ الإعلان عنه وصل إلى 300 محل متنوع ما بين محلات للملابس والمصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية.
وأشار التقرير إلى أن مديريات التموين تفتح أبوابها لاستقبال طلبات أصحاب المحال للمشاركة فى الأوكازيون بنطاق كل مديريه.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع وصول عدد المحال التى ستشارك فى الأوكازيون هذا العام إلى 4000 محل تجارى متنوع كالعام السابق ووصول نسب التخفيضات إلى 50%.
من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية أحمد أبو الفضل أنه تم التنبيه على أصحاب المحال المشاركة فى الأوكازيون بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة فى الأوكازيون.
ولفت إلى أنه سيتم تسيير حملات يومية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للتأكد من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة.
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