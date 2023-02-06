استمرار توافد المشاركين بمؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وتبدأ فعاليات المؤتمر اليوم بإجتماع المديرين الفنيين للصيانة بشركات الطيران الإفريقية بمشاركة وفد من قيادات شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

ويشهد الإجتماع الذى يعقد كل ستة أشهر مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين شركات صيانة الطائرات وشركات الطيران الإفريقية كما يناقش الاجتماع آخر مستجدات صيانة وعمرة الطائرات وكيفية تذليل العقبات التى تواجه هذه الصناعة فى ظل ما تشهده تكنولوجيا الطيران من تطور مذهل وسريع.

ويفتتح المؤتمر والمعرض رسميًا يوم الإثنين 6 فبراير بحضور الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى والمهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وعدد من قيادات الطيران المدنى وممثلى المنظمات الدولية والإفريقية.

ويبلغ عدد المشاركين بالمؤتمر والمعرض ما يقرب من 600 فردًا يمثلون مختلف شركات الطيران وشركات صيانة الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بالإضافة إلى كبرى الشركات المصنعة للطائرات وقطع غيار الطائرات ومحركاتها وأجزائها، كما يبلغ عدد الشركات العارضة حوالى 40 شركة من إفريقيا وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.