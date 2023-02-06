الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار متوقعة

جدة - نرمين السيد - كما تكون على سيناء أكثر من ذلك، مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وتسود أجواء باردة على كافة الأنحاء؛ ويصل الإحساس بها إلى شديد البرودة بحالة الجو بسبب الانخفاض الملحوظ فى درجة الحرارة ونشاط الرياح.

أما عن فرص الأمطار تبقى قائمة على السواحل الشمالية والدلتا تكون متفاوتة الشدة وتزيد من برودة الطقس.