مطرانية الكاثوليك بسوهاج تحذر من عمليات نصب تتم باسمها

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا توما حبيب مطران سوهاج فى بيانا له تلاحظ اعتياد مجموعة من الأشخاص غير المعروفين لنا جمع تبرعات مالية بإيصال مختوم ومزيف باسم المطرانية وكنيسة السيدة العذراء بالشيخ زين الدين بطهطا، وتردد هؤلاء الأشخاص على منطقة إمبابة لمرات عديدة.

لذا تؤكد المطرانية عدم مسئوليتها عن هؤلاء الأشخاص وما يصدر عنهم من تصرفات وأنه لا صلة للمطرانية بهم مطلقًا، وأن المطرانية هى الجهة الوحيدة المنوطة بجمع وتلقى التبرعات المادية والعينية بكل صورها وفقا: لدفاتر التبرع المعتمدة والمخصصة لذلك.

كما تنوة المطرانية أنه غير مسموح لأى شخص بجمع التبرعات لئلا يقع تحت طائلة القانون، وفى حالة وجود شخص يطلب تبرع باسم المطرانية أو أى من كنائسها يرجى التحرى والإبلاغ.