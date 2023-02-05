حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق يوضح ما ينقص الحكومة الحالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 11:33 مساءً - نعى الدكتور حازم الببلاوي؛ رئيس الوزراء الأسبق؛ الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق والذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

وقال الببلاوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الدكتور شريف إسماعيل رجل محترم وترك أثر هام في المكان الذي كان يشغله وكان نموذج للرجل الحريص على القيام بواجباته وحريص على إقامة علاقات ودية مع زملائه".

وتطرق الببلاوي للحديث عن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، مشيرا إلى أن التثبيت أحد مظاهر الشعور بالاستقرار لأن تغيير سعر الفائدة يعني وجود أمور جديدة في الداخل أو الخارج.

وأضاف: "التثبت أحد مظاهر الاستقرار وهو شيء من الأشياء الضرورية في التقدم الاقتصادي أن يشعر الناس أننا في جو من الاستقرار".

وتابع: "التفاؤل ضروري لأن بلد بلا تفاؤل لن تحدث أي نوع من أنواع التقديم؛ وينبغي أن نساعد الأفراد على التفاؤل بالمستقبل ولكن التفاؤل ليس مجرد حديث ويجب أن يقوم على برامج محددة واضحة تظهر للناس أننا جادين فيما نقوله".

وأكمل: "المسألة ليست فيما ينقص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وهو يقوم بدوره على أفضل ما يكون؛ الدولة تمر بظروف صعبة والعالم كله يمر بتغيرات؛ ما يحدث من قلق لدى الناس ليس مرجعة أن رئاسة الوزارة ليست في يد صالحة ولكن لأن ظروف العالم كلها مرتبكة".

وأوضح: "نعيش في فترة تحتوي على صعوبات ولكن فيها تصميم على الأداء الكامل الذي يمكن أن يعطي صورة أفضل للمستقبل؛ لا يوجد أي شبهة في سلامة الحكومة الموجودة أو ما تقوم به من عمل ولكن كانت تحتاج بالتفسير من وقت لأخر حتى يشعر الناس بما يتم".

وواصل: "الناس في حاجة دائمة للمعرفة ويحتاجون لأن يسمعوا من أولياء الامر الشرح الحقيقي لما يجري وما ينتظر أن يتم في المستقبل