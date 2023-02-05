وزير الطيران يبحث تعزيز دور القطاع الخاص فى منظومة النقل الجوى (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى للإرتقاء بمنظومة الطيران المدنى وتعزيز دور القطاع الخاص وجودة الخدمات والأنشطة التى تقدمها شركات الطيران.

وأكد وزير الطيران خلال الاجتماع على أهمية دور القطاع الخاص فى النقل الجوى المصرى، مشيرًا الى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات لشركات الطيران المصرية الخاصة للنهوض بأدائها مؤكدًا أن الشركات الخاصة جزء لا يتجزأ من منظومة الطيران المدنى المصرى.

وخلال اللقاء تم مناقشة آليات تعزيز دور القطاع الخاص فى منظومة النقل الجوى وتبادل الرؤى والأفكار التى من شأنها أن تسهم فى تطوير النقل الجوى المصرى ودعم الاقتصاد القومى، كما تم مناقشة التحديات التى تواجه نشاط الطيران الخاص ومقترحات رؤساء وممثلى الشركات والتى من شأنها المساهمة فى تنمية الحركة الجوية والسياحية الى مصر وفتح أسواق جديدة للنقل الجوى وجذب مزيد من الإستثمارات.

من جانبهم، قدم رؤساء مجالس إدارات وممثلو شركات الطيران الخاصة المصرية الشكر لوزير الطيران المدنى على هذا اللقاء المثمر، مثمنين الجهود التى تقوم بها الوزارة من أجل تقديم التسهيلات لنشاط الطيران الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات والارتقاء بقطاع النقل الجوى المصرى على المستويات كافة.